中美网络监控争端延烧 中资科技企业渔翁得利

路透上海/北京5月30日（记者 Kazunori Takada/Matthew Miller） - 在中美两国相互指责对方实施网络攻击之际，东软集团(600718.SS)和中国软件(600536.SS)等中国软件企业的销售收入和市场份额则正在扩大。

东软集团是中国最大的软件解决方案提供商之一，该公司销售给政府和国有企业的网络产品和信息安全软件均出现增长。同时，东软集团也在推出更具价值的软硬件集成产品，并提供咨询服务。

“任何一个国家，加强关键要害部门的信息安全和网络安全，保证自主可控的，都是正常的，”东软集团高级副总裁卢朝霞说道。“比如美国、日本，核心的重要的系统都是本国的。”

东软集团的总部在沈阳，客户包括中国国家电网公司以及三大电信运营商等众多大型国有企业。

美国国家安全局承包商前雇员斯诺登去年揭露美国网络监控计划以来，中国软件企业的销售和股价双双上扬，最近中美两国之间的争端使这些公司的前景更加光明。斯诺登还声称美国国安局对中国及香港地区大学关键网络基础设施进行网络攻击。

美国司法部于5月19日指控五名中国军官通过网络手段窃取美国企业商业秘密以来，东软集团的股价已经上涨了15%，达到两个月以来的高位。

东软集团拥有两万名员工，在过去五年里年营收几乎增长了一倍，达到75亿元，不过利润率却大幅收窄。尽管卢朝霞强调东软集团致力于创新发展，自从斯诺登去年5月揭露棱镜监控计划以来，东软集团的股价已经累计上扬了60%左右。

浙大网新(600797.SS)、华胜天成(600410.SS)、浪潮软件(600756.SS)的股价过去一周来也大幅上涨，金证股份(600446.SS)、用友软件(600588.SS)以及东华软件(002065.SZ)的股价在过去一年里累计上涨了200-300%。

“国家的一些相关政策肯定对公司发展是正面的，”东华软件证券事务代表高晗称。该公司面向大中型国有企业销售软件和服务，客户包括中石油(601857.SS)、中石化(0386.HK)?以及国家电网。

美国政府的指控激起中方的愤怒，也使得中国政府促进本国信息科技企业发展的紧迫性进一步上升。中国媒体指责美国政府是“装腔作势的高级流氓”，中国官员指责华府在网络攻击问题上实行“双重标准”。

中国政府强调网络安全的重要性，尤其是对能源、交通、金融行业而言。上周，中国表示将调查IT产品和服务提供商，以保护“国家安全”和“经济和社会发展”。

包括东软集团和中国软件在内的至少四家本土软件和硬件企业获得了工信部最高级别的认定，获准向处理绝密信息的政府机构提供服务。

“以前系统都是用IBM、Oracle等一些国外的产品或者系统，以后更多的就是要用我们中国的国产的这些系统软件，”中软国际投资者关系部门的林姗姗称。

“现在国家政策就是一个风向标。随着政府在大力推进云应用、云计算、所以我们一定要跟上、（抓住）这个契机。”

东软集团的卢朝霞称，东软凭借创新实现在国内的市场扩张，但政府的政策也有助益，中国的在线和移动服务应用变得日益重要，美国科技服务提供商扔值得警惕。

卢朝霞表示，“个人、国家、企业，数据的保护，都成为急迫解决的问题。”（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。