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时事要闻 | 2014年 2月 21日 星期五 12:38 BJT

中国敦促奥巴马取消会见达赖计划

路透北京2月21日 -中国周五对美国总统奥巴马将在白宫会见达赖一事作出回应，敦促美方取消会见计划，警告称该计划将严重损害中美关系。

白宫国家安全委员会称，奥巴马周五将在白宫会见达赖，以示对中国人权状况的关切。

中国外交部发言人华春莹就此事答记者问时称，美方安排领导人会见达赖，是对中国内政的粗暴干涉。（完）

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