美国铝产业敦促限制进口 中国回击相关指控

路透华盛顿6月22日 - 美国制造业和工会指责中国的廉价铝充斥市场，使得美国生产商关门大吉，中国周四回击这项指控，称不应该把单边惩罚性贸易举措作为试图解决全球铝供应过剩的药方。

中国商务部贸易救济局出口一处处长李勰罕见地出席一场美国政府听证会，他呼吁特朗普政府避免对中国铝进口设限。

美国商务部按照总统特朗普的要求，根据1962年贸易拓展法案第232条的规定，对国外进口铝产品是否威胁美国国家安全进行调查，并举办了这场听证会。美国政府还对进口钢铁展开类似的调查。

外界普遍预计，美国政府将对外国铝和钢铁进口产品实施关税或配额制。

“从中国进口的铝产品都是一般性产品，用于包装、铺顶、道路标识和耐用消费品等民用产品。这些产品中无一涉及国家安全，”李勰说道。

他指出，中国企业并未受邀参加听证会，并称美国的单边制裁不是解决一个全球性问题的办法。(完)