中国贸易官员称若特朗普对中国商品提高关税 中国将维护自身权益

路透华盛顿11月23日 - 中国一名高层贸易官员周三表示，如果美国总统当选人特朗普采取措施兑现对中国商品征收惩罚性关税的竞选承诺，中国将依据世界贸易组织(WTO)关税规定维护自己的权益。

中国国际贸易谈判副代表张向晨还在新闻发布会上指出，学界、商界与政府官员已经达成广泛共识，认为中国并未像特朗普指责的那样，通过操纵人民币汇率来获得不公正的贸易优势。

张向晨通过翻译表示，他认为在特朗普就任美国总统后，会有人提醒他美国应当遵守作为WTO成员国的各项义务；而身为WTO成员国，中国也有权确保作为成员国的各项权益。

特朗普曾表示，中国在贸易问题上的做法“十分要命”，并称他将采取措施降低美国对中国的巨幅贸易逆差，包括在他1月就任后很快给中国贴上汇率操纵国的标签，并向来自中国的商品征收最高45%的关税，从而为美国制造业者创造公平的竞争环境。

中美贸易官员在华盛顿举行了为期两天的技术性磋商。张向晨在结束磋商的新闻发布会上表示，中国一直密切关注特朗普在竞选期间和就任前的言论。张向晨指出，无论领导层如何变动，两国间的共同经济利益都远远超过分歧，合作应当继续。(完)