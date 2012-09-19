中国称美国大选是奥巴马提起对华贸易诉讼主因

路透北京9月19日电---中国称，中方沦为美国大选政治的受害者。此前，华府向世界贸易组织提起了指控中国为汽车及零部件出口提供不公平补贴的诉讼。

美国总统奥巴马周一在俄亥俄州的一个竞选活动中宣布关於这一诉讼的消息。

就在此消息宣布数小时後，中国也向WTO提交了一项针对美国的诉讼，指控美国对很多中国出口品徵收高额关税。

中国商务部在针对此次诉讼案的首个官方评论中直言不讳地将此归咎於美国总统大选。

一位未具名商务部官员在该部网站中称：“美方是在竞选活动中，选择在美国的汽车产地俄亥俄州宣布这一消息的，表明美国对中国采取措施是出於大选政治的考虑。对此，我们表示反对。 ”

这名负责人指出，中方已收到美方提出的磋商请求，并将根据世贸组织争端解决程序予以妥善处理。

奥巴马的最新贸易举措正值他和美国共和党总统候选人罗姆尼争夺包括俄亥俄等几个重要州支持的关键时刻，这可能会直接决定11月6日的大选结果。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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