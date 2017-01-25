中国商务部称美对华轮胎采取限制严重阻碍出口 敦促纠正错误做法

路透北京1月25日 - 中国商务部周三针对美国就中国轮胎反倾销反补贴的裁决表示，美国反复对中国轮胎产品发起贸易救济调查并采取限制措施，严重阻碍了中国轮胎产品对美出口，损害了中国轮胎产业的正当权益，也有损美国消费者的福利。

商务部网站刊登贸易救济调查局局长王贺军的话称，中国严重质疑美国商务部裁定高额反补贴税率的决定，其调查方法违背客观事实，存在明显瑕疵。

“中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，纠正错误做法。中方将密切关注案件进展，采取必要措施维护企业公平权利。”王贺军强调，中国一贯反对贸易保护，对美国不顾事实、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。

他表示，在出口买方信贷项目上，美国无视中国政府和企业的积极配合，拒绝采信所提交的事实材料，故意采用不利事实裁定惩罚性税率。

此外，在调查中未给予中国涉案企业公平抗辩权，拒绝国有企业的分别税率申请，人为将涉案企业原材料供应商认定为公共机构，将企业间正常商业往来视为补贴。中国业界对美国做法及决定强烈不满。

美国华盛顿时间1月24日，美国商务部就对中国卡客车轮胎反倾销和反补贴调查作出终裁。其中，反倾销税率为9%和22.57%，反补贴税率为38.61%、52.04%和65.46%。（完）