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中国财经 | 2017年 1月 24日 星期二 08:51 BJT

美商务部终裁自中国进口的客车与卡车轮胎存在倾销与补贴

路透华盛顿1月23日 - 美国商务部周一表示，已最终裁定自中国进口的客车与卡车轮胎存在倾销与补贴情况。

商务部声明称，反补贴税率介于38.61-65.46%，反倾销税率介于9-22.57%。

声明指，美国2015年从中国进口超过890万条卡车与客车轮胎，价值10.7亿美元。(完)

(编译 徐文焰；审校 李爽)

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