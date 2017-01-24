美商务部终裁自中国进口的客车与卡车轮胎存在倾销与补贴

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透华盛顿1月23日 - 美国商务部周一表示，已最终裁定自中国进口的客车与卡车轮胎存在倾销与补贴情况。
商务部声明称，反补贴税率介于38.61-65.46%，反倾销税率介于9-22.57%。
声明指，美国2015年从中国进口超过890万条卡车与客车轮胎，价值10.7亿美元。(完)
(编译 徐文焰；审校 李爽)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。