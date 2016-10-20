WTO裁定美国有关中国产品的反倾销关税算法有误

路透日内瓦/华盛顿10月19日 - 世界贸易组织(WTO)支持中国提起的一项申诉中的多数诉求。WTO专家组周三发布的裁定，认为美国确定对中国产品征收反倾销关税水平的某些方法存在错误。

中国2013年12月向世贸组织提起此申诉，是一系列针对美国对“倾销”评估方式的争端之一。

专家组裁定，在一些“针对性倾销”案件中，美国确定倾销幅度的方法存在错误。针对性倾销是指，外国企业调降面向美国特定地区、客户群或时间段的商品价格。

当外国生产商在美国市场的售价低于本国市场上相同或类似商品价格、或者美国进口的商品售价低于生产成本时，通常会被认定为倾销。

专家组认定美国商务部在涉及针对性倾销案件的“归零”方法错误。

实际上，归零法则往往会提高美国对外国企业征收的反倾销税水平。

WTO专家组同时也驳回了中国的部分申诉内容，其中包括声称美国商务部对中国国企设定较高的反倾销税率，以系统性地惩罚中国国企。

中美任何一方均可在裁决作出后的60天内进行上诉。

中国商务部对此裁决表示欢迎，称专家组支持了中方主要诉讼请求，认定美对华发起的反倾销措施在目标倾销（针对特定类型产品倾销认定和倾销幅度计算）、分别税率（歧视性的拒绝给予中国出口企业分别税率）等做法上违反世贸规则，裁定美方13项反倾销措施违反世贸规则。

商务部称，本案涉及机电、轻工、五矿等多个产业，涉及年出口金额约84亿美元。

美国贸易代表办公室发言人在声明中称，“美国对这些裁决感到失望。”

“我们将仔细评估该报告，并考虑下一步行动。报告内容不会影响美国征收反倾销税、阻止破坏性倾销的承诺，”该发言人补充称。(完)