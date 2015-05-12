美国国务卿克里周末将访华 商讨中美战略与经济对话及习近平访美

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿5月11日（记者 David Brunnstrom） - 美国国务卿克里本周末将到访北京并与中国领导人举行会谈。亚洲国家和美国眼下对中国的海上领土主张担忧加深，并对朝鲜局势感到关切。
克里将是众多美国盟友纷纷加入亚洲基础设施投资银行（AIIB）以来访华的最高级别美国官员。中国主导的亚投行被视为中国对美国在全球金融体系中领导地位的挑战。
克里本周末两日将在北京访问，就每年一度的中美战略与经济对话以及中国国家主席习近平9月预期访美与中方进行商谈。今年的中美战略与经济对话计划于6月底在华盛顿举行。
美国国务院称，本轮中美战略与经济对话将由克里、美国财长雅各布·卢、中国国务委员杨洁篪和中国副总理汪洋领衔。
美国财政部的一名高官上月称，美国在本次对话会上将聚焦于亚投行的治理标准、汇率政策、气候变化以及中国的信息与通讯技术法规等问题。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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