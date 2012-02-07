中美互信“赤字”有望借习近平访美缓解

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透北京2月7日电---中国外交部副部长崔天凯周一在中美《上海公报》发表40周年纪念活动上讲话时称，中美之间存在的互信“赤字”，有望通过习近平副主席近期对美国的访问得到缓解。
中美之间摩擦不断，最近的摩擦是关於中国对联合国安理会叙利亚决议草案所投否决票。尽管如此，中国还是希望习近平副主席下周对美国的访问能保持乐观氛围。
崔天凯表示，尽管中美双方有深厚的贸易关系，开展了更广的外交政策对话，但相互猜疑还是让两国关系蒙上阴霾。
他在讲话中称：“中美之间确实存在互信‘赤字’。每当中美关系遇到问题时，往往会出现从根本上质疑这一关系的声音。对於这个真正称得上‘大而不能倒’的关系，却不时有人企图推翻重来。”
“因此，培育和深化互信，仍然是双方必须充分重视、认真解决的重大课题，”他说。
中国国家副主席习近平将於下周访问美国，届时将与美国总统奥巴马会晤。崔天凯暗示，习近平的访美之行，将有助於消除两国的一些猜疑。
“我们期待双方通过此访抓住机遇，加强沟通，增进互信，拓展合作，加深友谊，推进中美合作夥伴关系建设不断向前，”他说。
他还强调，中国并不认为两国在亚太地区的冲突不可避免。
他说：“亚太足够大，容得下中美两国。中美在亚太的共同利益很多，合作潜力很大，关键是要有足够的政治意愿。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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