中国取消对弗吉尼亚州家禽和家禽产品的进口禁令

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透华盛顿5月5日 - 美国农业部周一表示，中国已取消对从美国弗吉尼亚州进口家禽和家禽产品的禁令；这一禁令已实施近七年。
2007年在例行检查中，弗吉尼亚州一火鸡群中发现一例禽流感病例，因此中国禁止进口该州家禽，禁令涵盖弗吉尼亚州生产的所有家禽，通过该州运输的家禽，以及从弗吉尼亚州任一港口出口的家禽。
美国农业部动植物检疫署表示，中国的举动“料将进一步促进美国产家禽和家禽产品对中国的出口。”
中国是美国家禽和家禽产品第三大出口市场，2013年进口值为5.036亿美元。(完)
(编译 于春红; 审校 孙茉莉)
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