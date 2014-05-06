中国取消对弗吉尼亚州家禽和家禽产品的进口禁令

路透华盛顿5月5日 - 美国农业部周一表示，中国已取消对从美国弗吉尼亚州进口家禽和家禽产品的禁令；这一禁令已实施近七年。

2007年在例行检查中，弗吉尼亚州一火鸡群中发现一例禽流感病例，因此中国禁止进口该州家禽，禁令涵盖弗吉尼亚州生产的所有家禽，通过该州运输的家禽，以及从弗吉尼亚州任一港口出口的家禽。

美国农业部动植物检疫署表示，中国的举动“料将进一步促进美国产家禽和家禽产品对中国的出口。”

中国是美国家禽和家禽产品第三大出口市场，2013年进口值为5.036亿美元。(完)

(编译 于春红; 审校 孙茉莉)

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