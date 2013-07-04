中美贸易：中国购买了36万吨美国软红冬麦，为三个月内最大笔采购

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透7月3日 - 美国农业部周三证实了中国三个月内对美国小麦的最大一笔采购，引发小麦期货录得两周内最大涨幅，分析师指因有观点认为，中国政府需要进口更多小麦，以补充因降雨而受损的作物。
中国政府采购了36万吨将于2013/14销售年度(6月/5月)付运的美国软红冬麦，这是4月15日宣布购买48万吨小麦以来的最大笔单日采购。
中国储备粮管理总公司为买家，不过交易商表示，近期采购也有中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)进行操作的。
美国交易商称，最近一笔销售付运期介于8月至明年2月。
本周中国亦订购了澳洲小麦，两周前从法国订购了小麦。交易商称，中国进口商亦在关注加拿大小麦，因收割时不合时宜的降雨使中国约1,000万吨作物受损。中国是全球最大小麦生产国。
“鉴于(中国)遭到的产量损失，今年中国小麦产量和质量都有一些问题，他们不得不...进行外部采购，”Jefferies Bache分析师Shawn McCambridge称。
“中国将继续入市采购，但我认为他们不会追涨价格。”
在中国4月采购前，小麦价格下跌了近10%。
根据美国农业部数据，本季中国料从所有产地进口350万吨小麦，为近10年来最高进口量。一些民间分析师表示，进口量可能最终升至1,000万吨，为1990年代中期以来最高。中国传统上是小麦自给自足的国家。
“毫无疑问美国农业部将在即将公布的7月报告中调整中国进口总量，”Allendale首席策略师Rich Nelson说，意指将于7月11日公布的供需报告。
“我认为中国将在7月少量采购，8月采购量升至500万吨，然后再决定如何操作。我知道有传言称中国将采购约1,000万吨，这不是不可能，但我认为不会很快出现这种情况。”(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。