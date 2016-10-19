中美贸易：WTO支持中国诉美反倾销规则的主要诉讼请求

路透日内瓦10月19日 - 世界贸易组织(WTO)专家组周三裁定支持中国诉美国反倾销措施的主要诉讼请求。

中国于2013年12月向世贸组织提起此诉讼，是一系列针对美国认定“倾销”或以不公平低价出口的评估规则的诉讼之一。

世贸组织同时也驳回了中国的部分诉讼请求，中美任何一方均可在裁决作出后的60天内进行上诉。

中国商务部对此裁决表示欢迎，称专家组支持了中方主要诉讼请求，认定美对华发起的反倾销措施在目标倾销（针对特定类型产品倾销认定和倾销幅度计算）、分别税率（歧视性的拒绝给予中国出口企业分别税率）等做法上违反世贸规则，裁定美方13项反倾销措施违反世贸规则。

商务部称，本案涉及机电、轻工、五矿等多个产业，涉及年出口金额约84亿美元。