习近平呼吁美国对南海和东海问题采取公允态度

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透北京3月25日 - 中国国家主席习近平与美国总统奥巴马在海牙会面，习近平称美方在东海和南海问题上应采取公允态度。
新华社引述习近平的话说：“东海、南海问题上，美方应该采取客观公允态度，分清是非，多做有利于推动问题妥善解决和局势缓和的事。”
两国领导人此次是在海牙核安全峰会的间隙会面，还讨论了乌克兰局势、朝鲜问题以及中美军方合作等议题。
习近平表示，希望中美加强两军对话交流，开展更多联演联训和务实合作，防止误解误判。（完）
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透布鲁塞尔4月25日 - 根据欧盟领导人本周末将认可的一份协商计划草案，他们将坚持要求英国给予2019年其正式退欧前抵达该国并生活满五年的欧盟公民永久居留身份。
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。