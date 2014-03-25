版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 25日 星期二 09:44 BJT

习近平呼吁美国对南海和东海问题采取公允态度

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京3月25日 - 中国国家主席习近平与美国总统奥巴马在海牙会面，习近平称美方在东海和南海问题上应采取公允态度。

新华社引述习近平的话说：“东海、南海问题上，美方应该采取客观公允态度，分清是非，多做有利于推动问题妥善解决和局势缓和的事。”

两国领导人此次是在海牙核安全峰会的间隙会面，还讨论了乌克兰局势、朝鲜问题以及中美军方合作等议题。

习近平表示，希望中美加强两军对话交流，开展更多联演联训和务实合作，防止误解误判。（完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐