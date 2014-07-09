版本:
中国
货币新闻 | 2014年 7月 9日 星期三 09:44 BJT

中美关系：中国国家主席称若中美发生对抗，将成为一场灾难

路透北京7月9日 - 中国国家主席习近平周三表示，如果中美之间进行对抗，将会成为一场灾难。习近平是在年度中美战略与经济对话的开幕式上做出这一表示的。(完)

(编译 李春喜 审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐