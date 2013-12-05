拜登称中国划设东海防空识别区引发地区不安

勒庞和马克龙料在法国第一轮选举中均赢得24%的选票--民调
路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。
路透北京12月5日 -美国副总统拜登周四表示，中国宣布划设东海防空识别区引发地区不安，并称在北京的会谈中对于美国在该问题上的立场他态度坚定。
拜登周三与习近平进行了大约五个小时的会谈，两位领导人都表达了对该问题的看法。
拜登在北京对美国商界人士表示：“中国近期突然宣布建立东海防空识别区，明显在该地区引发强烈不安。”
“在与习近平主席的对话中，我直接表达了我们的坚定立场和我们的期望。”
中国宣布划设东海防空识别区的举动引发了美国、日本和韩国的抗议。
拜登表示，该地区事务对华府有着深刻的利害关系，因为美国事实上仍将在亚洲保有经济和军事影响力。
他说，中国对地区安全的影响力也会继续增加。
“这就是中国为什么要对促成和平与安全承担更多责任。这就意味着要采取措施，减少意外冲突和误判的风险……不要采取会令局势紧张的措施。”
拜登周四晚些时候将前往韩国。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。
路透约翰内斯堡3月31日 - 非洲人国民大会(简称：非国大，ANC)副秘书长Jessie Duarte周五称，南非总统祖马(Jacob Zuma)已进行内阁改组，任命一些有能力的官员。此次改组震惊金融市场，招致党内尖锐批评。
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。