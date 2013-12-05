拜登称中国划设东海防空识别区引发地区不安

路透北京12月5日 -美国副总统拜登周四表示，中国宣布划设东海防空识别区引发地区不安，并称在北京的会谈中对于美国在该问题上的立场他态度坚定。

拜登周三与习近平进行了大约五个小时的会谈，两位领导人都表达了对该问题的看法。

拜登在北京对美国商界人士表示：“中国近期突然宣布建立东海防空识别区，明显在该地区引发强烈不安。”

“在与习近平主席的对话中，我直接表达了我们的坚定立场和我们的期望。”

中国宣布划设东海防空识别区的举动引发了美国、日本和韩国的抗议。

拜登表示，该地区事务对华府有着深刻的利害关系，因为美国事实上仍将在亚洲保有经济和军事影响力。

他说，中国对地区安全的影响力也会继续增加。

“这就是中国为什么要对促成和平与安全承担更多责任。这就意味着要采取措施，减少意外冲突和误判的风险……不要采取会令局势紧张的措施。”

拜登周四晚些时候将前往韩国。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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