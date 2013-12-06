美国称中国防空识别区不可接受 敦促勿要付诸实施

路透华盛顿12月5日（记者 Matt Spetalnick） -美国白宫周四称，中国划设东海防空识别区“不可接受”，希望中国不要付诸实施，但并没有呼吁中国取消防空识别区。

白宫继续在这一问题上对中国的批评，发言人卡尼称这是“危险且具有挑衅性的”举动，令演变成危机的风险增强，与大国行为不符。

“我们美国不认可，不接受，也不会改变美国在该地区执行军事行动的方式，”卡尼对记者说。

中国上月宣布划设东海防空识别区，美国、日本和韩国对此表示抗议。

包括本周访问中国的副总统拜登在内的美国官员就此向中国施压，但他们一直采取谨慎态度，显然是想避免导致局势进一步紧张。

在周四的白宫记者会上，对于美国是否希望中国取消防空识别区，或者在中国不付诸实施的情况下，美国是否接受允许中国防空识别区存在的解决方案的提问，卡尼驳斥称这是“咬文嚼字”。

“我和其他官员曾明确表示这不可接受，”卡尼说。“我们呼吁中方不要付诸实施。我认为如果不付诸实施，那实际上……我觉得我们的政策规定相当清楚。我们不认可（东海防空识别区）。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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