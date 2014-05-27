中国抨击美国监控行为“肆无忌惮”

韩国称美国重申负担萨德费用 特朗普致电亚洲盟友
路透首尔4月30日 - 韩国表示，美国已重申将负担部署萨德反导系统的费用。而在几天前，美国总统特朗普曾说韩国应该为这套10亿美元、用于防备朝鲜威胁的系统买单。
路透北京5月26日 - 中国互联网新闻研究中心周一发布的《美国全球监听行动纪录》指出，美国在全球范围广泛从事监控活动，涉及全球民众，严重威胁世界各国网络安全。
纪录称，美国利用自己在政治、经济、军事和技术等领域的霸权，肆无忌惮地对包括盟友在内的其他国家进行监听，这种行为早已超出了“反恐”需要，显示出其为了利益完全不讲道义的丑陋一面。
纪录指出，美国针对中国进行了大规模网络进攻，而美国的监听行动，涉及到中国政府和领导人、中资企业、科研机构、普通网民、广大手机用户等等。
该纪录称，华为HWT.UL、中国商务部、中国外交部以及腾讯(0700.HK)等均成为美国国家安全局网络攻击的目标。
该纪录引用了外国媒体关于斯诺登披露美国国家安全局“棱镜”秘密监控项目的报导，称中国有关部门经过了几个月的查证，发现针对中国的窃密行为的内容基本属实。
本月早些时候，美国以网络窃密为由宣布起诉五名中国军官，此后中国外交部召见美国驻华大使博卡斯，提出严正交涉和抗议。（完）
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