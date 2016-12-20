美国官员预期中国最早可能周二在南海归还无人潜航器

路透华盛顿/北京12月19日 - 美国期望中国尽快归还上周捞走的美国无人潜航器。美国一名官员告诉路透，最早周二就可能在南海约定地点交接。

中国捕获无人潜航器(UUV)引发了美国的外交抗议，并令人猜测是否会让美国总统当选人特朗普更有底气。他寻求对北京采取更强硬的路线。

不愿透露姓名的美国官员表示，与北京关于交接时机的会谈正在推进，有两人说他们预计这次事件将“相对较快”地圆满解决。

此前中国国防部表示，中国海军一艘救生船发现一具“不明装置”。为防止该装置对航行安全产生危害，中方对该装置进行了识别查证，随后查明它是美国的无人潜航器。

“中方决定通过适当方式移交美方。中方与美方一直就此保持沟通，”中国国防部在其网站上表示。(完)