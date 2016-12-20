美国官员预期中国最早可能周二在南海归还无人潜航器

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿/北京12月19日 - 美国期望中国尽快归还上周捞走的美国无人潜航器。美国一名官员告诉路透，最早周二就可能在南海约定地点交接。
中国捕获无人潜航器(UUV)引发了美国的外交抗议，并令人猜测是否会让美国总统当选人特朗普更有底气。他寻求对北京采取更强硬的路线。
不愿透露姓名的美国官员表示，与北京关于交接时机的会谈正在推进，有两人说他们预计这次事件将“相对较快”地圆满解决。
此前中国国防部表示，中国海军一艘救生船发现一具“不明装置”。为防止该装置对航行安全产生危害，中方对该装置进行了识别查证，随后查明它是美国的无人潜航器。
“中方决定通过适当方式移交美方。中方与美方一直就此保持沟通，”中国国防部在其网站上表示。(完)
(编译 张涛；审校 王丽鑫)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)