中国疑似“疫苗致死”病例增至7例

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月23日 - 新华社周一报导称，全国疑似接种由深圳康泰生物制品股份有限公司生产的重组乙型肝炎疫苗后的死亡病例增至七例，卫生部门正在展开调查。
报导称，最新报告的四例疑似“疫苗致死”病例来自广东省，另外三例来自湖南和四川两省。
《中国日报》报导称，所有医院使用的由深圳康泰公司生产的疫苗已被停用，卫生部正在对该公司疫苗和死亡事件进行调查。
深圳康泰公司上周发布声明称其严格遵守安全规则，但表示正在对疑似致死的疫苗进行检测。中国官媒刊载了该公司的声明。
此事在微博上引起网友热议，许多网友对国产疫苗的安全性表示担忧，呼吁政府更多地公开信息。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。