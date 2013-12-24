中国疑似“疫苗致死”病例增至7例

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京12月23日 - 新华社周一报导称，全国疑似接种由深圳康泰生物制品股份有限公司生产的重组乙型肝炎疫苗后的死亡病例增至七例，卫生部门正在展开调查。

报导称，最新报告的四例疑似“疫苗致死”病例来自广东省，另外三例来自湖南和四川两省。

《中国日报》报导称，所有医院使用的由深圳康泰公司生产的疫苗已被停用，卫生部正在对该公司疫苗和死亡事件进行调查。

深圳康泰公司上周发布声明称其严格遵守安全规则，但表示正在对疑似致死的疫苗进行检测。中国官媒刊载了该公司的声明。