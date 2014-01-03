国家卫计委称乙肝疫苗死亡病例与疫苗质量无关

路透北京1月3日 - 新华社周五报道，中国国家卫计委称，现有调查证据不支持9起儿童死亡病例由接种疫苗所致。

从2013年12月13日至31日，国家卫计委共接到深圳康泰公司乙肝疫苗疑似预防接种异常反应有关的病例18例，其中17例死亡，一例康复。这条新闻让很多中国网友提高了警惕，网友呼吁中国政府公开对此案的调查进程。

新华社援引卫生计生委疾控局局长于竞进的话报道称，经专家组诊断，目前9例已明确诊断，与接种疫苗无关，其他4例初步判断也与接种疫苗无关，待完成尸检等工作后，将做出最终诊断。

国家食品药品监督管理总局药化监管司司长李国庆表示，通过现场检查，未发现康泰公司在生产和质量控制过程中有影响产品质量的问题。

深圳康泰公司在12月份的一项声明中表示，公司严格遵守安全条例，并正在检测涉嫌引发死亡病例的批次疫苗。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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