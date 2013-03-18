钢铁产业：巴西淡水河谷预计今年铁矿石均价在每吨110美元以上--执行长

路透香港3月18日 - 巴西淡水河谷执行长周一称，公司预计今年铁矿石价格持于每吨110美元上方，近期中国需求可能仍保持相对强劲。

“我们预计今年均价在110-145美元之间，”Murilo Ferreira在香港的一次会议上称。

Ferreira称，淡水河谷看多中国需求未来的增长，称北京试图重整过度膨胀的钢铁产业，可能不会影响需求。他同时看淡对中国房地产泡沫的担忧。

“情况是上海和北京等城市有些过剩。我们强烈认为不远的未来需求强劲，”他称，指的是中国钢铁消费。

铁矿石价格现为每吨134美元左右，过去两个季度较为波动，因中国增长存在不确定性。

Ferreira称淡水河谷仍然愿意与中国的铁矿石消费者协商价格。

“淡水河谷致力于交易的透明度，铁矿石定价的透明度，”Ferreira对记者称。