中国出台船舶新规 淡水河谷大船入华有望

路透上海2月11日 - 中国交通运输部近日在内部印发一则有关40万吨大船设计规定的公告，这可能为淡水河谷（Vale）(VALE5.SA)大船停靠中国港口铺平道路。

之前受限于中国有关规定，淡水河谷的40万吨大船无法在中国港口靠岸。

中国此项新规对40万吨散货船设计船型尺度及相关设计作出了规定。分析人士称，这意味着有能力停靠如此大型货船的港口现在起可以提出申请。

一消息人士称，该公告被视作中国为未来允许淡水河谷“Valemax”超大型矿砂船停靠中国港口进行政策上的早期准备。

前述公告称，新规为适应散货船舶大型化的发展趋势，规范大型散货码头设计工作。

中国交通运输部官员拒绝置评。淡水河谷执行长Murilo Ferreira在里约热内卢接受路透采访时证实中国新规，并称使用大型船舶可使从巴西至亚洲的运费每吨下降4-6美元。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。