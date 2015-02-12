中国出台船舶新规 淡水河谷大船入华有望

中国加强用汇真实性审核 对违法违规行为保持高压打击--外管局官员
路透北京5月11日 - 中国外管局综合司司长徐卫刚近日撰文称，外汇管理将继续有序推进重点领域改革，做好与市场的沟通，进一步提升贸易投资便利化水平；同时，加强跨境资金流动监测预警，支持银行完善展业自律机制并严格履行真实性合规性等展业要求和责任，保持对外汇违法违规行为的高压打击态势。
路透上海2月11日 - 中国交通运输部近日在内部印发一则有关40万吨大船设计规定的公告，这可能为淡水河谷（Vale）(VALE5.SA)大船停靠中国港口铺平道路。
之前受限于中国有关规定，淡水河谷的40万吨大船无法在中国港口靠岸。
中国此项新规对40万吨散货船设计船型尺度及相关设计作出了规定。分析人士称，这意味着有能力停靠如此大型货船的港口现在起可以提出申请。
一消息人士称，该公告被视作中国为未来允许淡水河谷“Valemax”超大型矿砂船停靠中国港口进行政策上的早期准备。
前述公告称，新规为适应散货船舶大型化的发展趋势，规范大型散货码头设计工作。
中国交通运输部官员拒绝置评。淡水河谷执行长Murilo Ferreira在里约热内卢接受路透采访时证实中国新规，并称使用大型船舶可使从巴西至亚洲的运费每吨下降4-6美元。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京5月11日 - 中国外管局综合司司长徐卫刚近日撰文称，外汇管理将继续有序推进重点领域改革，做好与市场的沟通，进一步提升贸易投资便利化水平；同时，加强跨境资金流动监测预警，支持银行完善展业自律机制并严格履行真实性合规性等展业要求和责任，保持对外汇违法违规行为的高压打击态势。
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