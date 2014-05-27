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中国财经 | 2014年 5月 28日 星期三 07:38 BJT

万科称预计6月下半月将在香港上市

路透东莞5月28日 - 中国房地产龙头--万科(000002.SZ)计划6月下半月在香港上市。这是该公司扩大海外业务，并从境外资本市场融资的一个举措。

万科总裁郁亮在东莞的研发中心还对记者表示，中国房地产的黄金时代已经过去，但他认为不存在泡沫。(完)

(编译 徐文焰；审校 张荻)

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