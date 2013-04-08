万科称3月销售额达152亿元 同比增长32%

华夏幸福拟境外发至多10亿美元债券 募资投向海外产业新城等

路透上海4月7日 - 中国将在河北省设雄安新区令该地区上市公司动向颇受关注，国内大型房地产企业--华夏幸福周五公告称，结合目前海外债券市场的情况和公司的资金需求状况，公司或其境外全资子公司拟在境外发行不超过10亿美元（或等额离岸人民币或其他外币）债券。