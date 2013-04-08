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中国财经 | 2013年 4月 8日 星期一 16:17 BJT

万科称3月销售额达152亿元 同比增长32%

路透上海4月8日 - 中国最大房地产公司--万科企业股份有限公司(000002.SZ)200002.SZ周一公告称，3月实现销售金额152亿元人民币，较去年同期增长32%。

公告指出，3月万科实现销售面积127.2万平方米。1-3月累计实现销售面积371.5万平方米，销售金额436.5亿元。

去年万科第一季度累计实现销售面积300.9万平方米，销售金额310.7亿元。据此计算，今年第一季万科的销售额同比增长40.5%。

公告还显示，3月公司新增四个项目，万科按权益需支付地价款32.3亿元，项目分布在北京、太原，成都和佛山四地。其中成都音乐公园项目，计容积率建筑面积达约76万平方米；万科拥有该项目60%权益，须支付地价款约17.1亿元。

万科A股周一收报10.98元，跌0.22元，或1.96%。(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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