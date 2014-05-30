万科事业合伙人连两日购入公司A股 增持目标为持股10%

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透上海5月30日 - 中国最大住宅房地产开发商--万科(000002.SZ)周五公告显示，代表公司1,320名事业合伙人的深圳盈安财务顾问企业，连续两日通过券商集合资管计划，合计斥资近5亿元人民币，购入公司0.54%的A股。另据上海证券报同日报导，其最终增持目标为持股10%。
公告称，盈安合伙继周三斥资3亿元购入公司约3,584万股A股，占总股本0.33%后，周四又斥资1.98亿元购入约2,319万股A股，占总股本0.21%，两次购买的平均价格分别为8.38元和8.52元。盈安合伙并表示将继续增持万科A股股票。
此次增持行动中，其中一部分资金来自事业合伙人集体委托管理的经济利润奖金集体奖金账户，剩余为引入融资杠杆而融得的资金。
事业合伙人制度是万科今年推出的举措，已于今年4月23日召开了事业合伙人创始大会，首批1,320位合伙人中，包括在公司任职的全部八名董事、监事、高级管理人员。
上证报报导指出，从公开数据推算，万科高管和经营团队成员个人目前对万科股票的持有量合计仅有数千万股，与事业合伙人团队约11亿股（110亿股总股本的10%）的增持目标相比可谓微乎其微。这意味着，万科事业合伙人团队未来有可能继续增持高达10亿股，资金需求近百亿。
报导并援引专家表示，未来盈安合伙仍有可能通过融资杠杆来获得资金购买万科股票。正是这种举债买股的方式，更增加了万科合伙人团队推动万科股票上涨的动力。此激励机制的意义和力度可谓更上一层。
万科A股周四收报8.54元，创逾半年收盘新高，过去三个月累计上涨27%。 （完）
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(发稿 吴芳；审校 张喜良)
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