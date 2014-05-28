万科称房地产“黄金时代”已结束 需求前景仍稳健（更新版）

乐视网预计今年大屏业务将扭亏 为公司净利增加数亿元
路透上海4月21日 - 因资金困局而受高度关注的中国乐视网周五公告，旗下主营大屏业务的乐视致新去年净利润亏损6亿多元人民币，这直接导致了乐视网净利润的下滑，而根据目前乐视致新的增速，预计今年乐视大屏将成功实现扭亏为盈利，体现在业绩上，料将为乐视网净利润增加数亿元。
(新增更多细节和引语)
路透东莞5月28日 - 中国最大的住宅房地产开发商--万科(000002.SZ)表示，中国房地产行业快速增长的时代已经结束，不过政府的城市化进程将在未来15年继续拉动需求。
2013年的大部分时间里，房价都以两位数的速度攀升，但在年底开始降温。今年4月，新房均价年增长率减速至11个月低点，受累于中国政府加大力度限制投机和宽松信贷。
万科总裁郁亮称，增长减速预示着中国房地产业黄金时代结束，但他也表示该行业前景仍然健康。
他本周在东莞的研发中心向记者表示，房地产业的白银时代刚刚开始。
郁亮称，他认为政府限制房地产业投机的政策已经见效，目前房价可持续性增强。
他认为，房地产业不存在泡沫，自2008年政府收紧政策以来，开发商和个人投资者的金融杠杆已经大幅减少。
万科还计划6月下半月在香港上市。这是该公司扩大海外业务，并从境外资本市场融资的一个举措。(完)
(编译 朱晓军；审校 石冠兰)
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