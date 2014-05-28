万科称房地产“黄金时代”已结束 需求前景仍稳健（更新版）

万科总裁郁亮204年3月6日在香港出席记者会的资料图片。 REUTERS/Bobby Yip

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路透东莞5月28日 - 中国最大的住宅房地产开发商--万科(000002.SZ)表示，中国房地产行业快速增长的时代已经结束，不过政府的城市化进程将在未来15年继续拉动需求。

2013年的大部分时间里，房价都以两位数的速度攀升，但在年底开始降温。今年4月，新房均价年增长率减速至11个月低点，受累于中国政府加大力度限制投机和宽松信贷。

万科总裁郁亮称，增长减速预示着中国房地产业黄金时代结束，但他也表示该行业前景仍然健康。

他本周在东莞的研发中心向记者表示，房地产业的白银时代刚刚开始。

郁亮称，他认为政府限制房地产业投机的政策已经见效，目前房价可持续性增强。

他认为，房地产业不存在泡沫，自2008年政府收紧政策以来，开发商和个人投资者的金融杠杆已经大幅减少。

万科还计划6月下半月在香港上市。这是该公司扩大海外业务，并从境外资本市场融资的一个举措。(完)

(编译 朱晓军；审校 石冠兰)

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