万科称其事业合伙人斥资3亿元购入公司近3,600万股A股

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透上海5月29日 - 中国最大的住宅房地产开发商--万科(000002.SZ)周四公告称，代表公司1,320名事业合伙人的深圳盈安财务顾问企业，已于周三通过券商集合资管计划，斥资3亿元人民币购入公司约3,584万股A股，占总股本0.33%。
公告称，事业合伙人制度是今年推出的举措，已于今年4月23日召开了事业合伙人创始大会，首批1,320位合伙人中，包括在公司任职的全部八名董事、监事、高级管理人员。
此次购买股票的平均价格为8.38元/股，共使用约3亿元资金。其中一部分资金来自事业合伙人集体委托管理的经济利润奖金集体奖金账户，剩余为引入融资杠杆而融得的资金。
万科A股周三收报8.45元，过去三个月累计上涨近26%。
公告并称，盈安合伙将继续在二级市场购买公司A股股票，在未来两天，通过二级市场增持万科A股股份后将及时告知公司。之后，每次累计增持金额达到4亿元时将及时告知公司。
此外，对于万科B股200002.SZ转H股，该公司表示，在获得港交所聆讯通过后，将申请B股股票自6月4日起停牌，此后公司B股股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易。
不过，如果现金选择权行权申报结束后，出现申报行使现金选择权的股份数超过B股总股份数的三分之一，B转H方案将不予实施，万科B股将复牌并继续于深圳证券交易所B股市场交易。 （完）
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(发稿 徐永；审校 张喜良)
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