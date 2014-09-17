国务院：扩大小微企业免征增值税和营业税范围 加大融资支持

路透北京9月17日 - 中国国务院常务会议周三称，部署进一步扶持小微企业发展，包括加大税收支持，即从10月1日至2015年底，将月销售额2-3万元人民币的小微企业、个体工商户和其他个人也纳入暂免征收增值税和营业税的范围。

中国政府网新闻稿显示，国务院总理李克强周三主持召开的国务院常务会议指出，鼓励银行业金融机构单列小微企业信贷计划，对吸纳就业困难人员的小微企业给予社会保险补贴，对小微企业从事国家鼓励类项目，进口自用且国内不能生产的先进设备，免征关税。

本次会议部署进一步扶持小微企业发展推动大众创业万众创新，决定全面建立临时救助制度、为困难群众兜底线救急难。

此前的规定，是仅对月销售额不超过2万元的小微企业、个体工商户和其他个人暂免征收增值税、营业税。

中国还鼓励大银行设立服务小微企业专营机构，推动民间资本依法发起设立中小银行等金融机构取得实质性进展。

常务会议并强调将加大融资支持。采取业务补助、增量业务奖励等措施，引导担保、金融和综合外贸服务等机构为小微企业提供融资服务。

此外，国务院还表示将加大中小企业专项资金对小微企业创业基地的支持，鼓励地方中小企业扶持资金将小微企业纳入支持范围。

中国国务院总理李克强此前称，中国推进了财税体制改革，为服务业等新兴产业减税，给小微企业让利，并继续坚持稳健的货币政策，在稳定总量的同时要进行结构性调控，也就是实行定向调控，把已有的存量货币和增量货币向农业、小微企业、新兴产业、高技术产业倾斜。

此前统计局数据显示，8月工业增速降至近六年低点，投资亦回落明显，再加上消费低于预期，都暗示着经济下行压力沉重，三季度GDP增速可能降至接近7%的水平。（完）

(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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