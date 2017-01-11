中国资管产品的增值税今年7月1日前未纳税的不再缴纳--财政部（更新版）

(新增细节和背景)

路透北京1月11日 - 针对去年底发布的资管产品征收增值税政策，中国财政部周三再发布一个补丁政策，明确对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

这是对去年12月发布的关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知中，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人政策的进一步明确。

当时的通知要求除第十七条规定的政策外，其他均自2016年5月1日起执行。此前已征的应予免征或不征的增值税，可抵减纳税人以后月份应缴纳的增值税。

业内人士指出，由于中国资管运作都处于税收监管的盲区，去年12月底政策的出台意味着追溯执行，不仅影响到前期合同的约定，还直接影响到已经发行资管产品的收益兑付问题，因而政策一出即引发信托行业震动。

刊登在财政部官网的关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知明确，资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。（完）