中国营改增试点全面推开一周年预计减税6800亿元--国税总局局长

路透北京4月14日 - 新华社周四晚报导援引中国国家税务总局局长王军称，预计到4月30日，中国全面推开营改增试点一周年将实现的减税规模约6,800亿元人民币；自2012年1月实施营改增试点起至今年2月，减税总规模累计超1.2万亿元。

王军是在巴黎举行的经合组织第四届增值税全球论坛上作出上述表述的。他并称，中国营改增涉及1,600万户企业纳税人、1,000万自然人纳税人和超过两万亿元的营业税收入改征增值税。

“除直接减税效应外，中国营改增还带来了促进经济结构调整、激发创新创业活力、推动财税体制改革、规范市场运行秩序等多重积极效应。”他称。

2016年5月1日起，中国实施营改增试点范围扩大到建筑业、房地产业、金融业、生活服务业，并将所有企业新增不动产所含增值税纳入抵扣范围，确保所有行业税负只减不增。

今年3月中国财政部在提交全国人大审议的中央和地方预算草案报告中称，2017年继续实施减税降费政策，进一步降低企业负担，完善营改增试点政策，释放更大减税效应。（完）