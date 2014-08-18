《信报》：中梵建交关键是“一教两制”

中国经济信心进一步上升 欧元引人关注--FXTM富拓
国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
(8月18日社评)
要跟一个凡事讲究「自我特色」而不是「国际标准」的政权打交道，绝对不是一件容易的事。在亚洲各国政府之中，最热衷强调「自我特色」的莫过于中国，对于国家宗教事务局而言，信奉基督的教徒不但要做到自治、自养和自传（三自爱国运动），还要建设「中国特色神学思想」。方济各的言论能否促成「中梵建交」？目前当然言之尚早。
教宗方济各热切希望与中国改善关系，与香港近日议论纷纷的政改争拗似乎风马牛不相及，但只要细心分析一下，当可发现两者其实同样牵涉到「价值观冲击」，化解之道同样是「宜谈不宜斗」。
所谓富有中国特色的神学思想，说穿了就是「一教两制」，梵蒂冈代表一教，传道来华则变成两制。至于香港的政改争拗，环绕的中心思想是在一国之下怎样体现两制50年不变，泛民主派要求没有不合理筛选的特首普选，建制派则强调特首提名程序必须符合《基本法》，彼此各走极端势成水火，以致继泛民发起的7.1游行之后，昨日又出现了8.17反占中游行。
壁垒分明的两阵动员过后，香港到底是继续没完没了的两极化撕裂，企图以黑压压的人头数目唬倒对方，还是寻求和解达成共识迈向2017年普选之路?显而易见，再多的争拗始终于事无补，解决问题的主场永远是谈判桌，而不是街头聚众的集散地。
如果真有一天实现中梵建交，谈判与妥协是无可避免的，其中的关键是「一教」能否与「两制」并存。至于一国两制之下香港的政改，缠斗不休的下场必然是原地踏步，即使赢了一场口水战，也要输掉一场普选梦。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
内地银行首季结售汇逆差大减67%，显示资金流出压力减缓，加上人民币升值1%，令人行稍为放宽外汇规管，但基于十九大前维稳需要，相信人行会密切监察，提防金融波动。
虽说兵不厌诈，但在应对一个核武国家的军事行动之中，竟然使出低级的诈骗伎俩，甚或有可能是自己摆了一个大乌龙，恐怕后果并非「不战而屈人之兵」，反而是弄巧成拙，俨然搬起石头砸自己的脚。说的是美国的所谓「三舰会师」朝鲜半岛，原来一切子虚乌有，流于「斋讲」天花龙凤。