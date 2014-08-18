《信报》：中梵建交关键是“一教两制”

(8月18日社评)

要跟一个凡事讲究「自我特色」而不是「国际标准」的政权打交道，绝对不是一件容易的事。在亚洲各国政府之中，最热衷强调「自我特色」的莫过于中国，对于国家宗教事务局而言，信奉基督的教徒不但要做到自治、自养和自传（三自爱国运动），还要建设「中国特色神学思想」。方济各的言论能否促成「中梵建交」？目前当然言之尚早。

教宗方济各热切希望与中国改善关系，与香港近日议论纷纷的政改争拗似乎风马牛不相及，但只要细心分析一下，当可发现两者其实同样牵涉到「价值观冲击」，化解之道同样是「宜谈不宜斗」。

所谓富有中国特色的神学思想，说穿了就是「一教两制」，梵蒂冈代表一教，传道来华则变成两制。至于香港的政改争拗，环绕的中心思想是在一国之下怎样体现两制50年不变，泛民主派要求没有不合理筛选的特首普选，建制派则强调特首提名程序必须符合《基本法》，彼此各走极端势成水火，以致继泛民发起的7.1游行之后，昨日又出现了8.17反占中游行。

壁垒分明的两阵动员过后，香港到底是继续没完没了的两极化撕裂，企图以黑压压的人头数目唬倒对方，还是寻求和解达成共识迈向2017年普选之路?显而易见，再多的争拗始终于事无补，解决问题的主场永远是谈判桌，而不是街头聚众的集散地。

如果真有一天实现中梵建交，谈判与妥协是无可避免的，其中的关键是「一教」能否与「两制」并存。至于一国两制之下香港的政改，缠斗不休的下场必然是原地踏步，即使赢了一场口水战，也要输掉一场普选梦。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

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