湖南一瓜农与城管发生冲突后死亡 六名涉事城管被拘

中国保监会主席项俊波涉嫌严重违纪正接受调查--中纪委
路透北京4月9日 - 中国中共中央纪委周日表示，中国保险监督管理委员会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。
路透上海7月20日 - 湖南临武县瓜农邓正加与城管发生冲突后死亡，当地警方对六名涉事城管工作人员实施刑事拘留。此事引发民众在网上对城管滥用权力表示愤怒。
报道称，当地警方以涉嫌故意伤害罪，对六名涉事城管工作人员实施刑事拘留。
现年56岁的瓜农邓正加17日上午与城管人员发生冲突后死亡，当地政府对此事的迅速处理，或许有助于缓解公众愤怒。
报道援引死者邓正加侄女的说法称，邓正加夫妇先是将摊位摆在靠近沿江风光带的位置，因为风光带不准摆摊，城管要求邓正加夫妇撤至可以摆摊的规划区内做生意，双方为此发生冲突。
新华社在稍后一篇报道中称，按照相关法律规定，临武县与死者家属达成协议，已支付赔偿金、丧葬费、精神抚慰金等共计89.7万元。
邓正加身亡事件在新浪微博引发了潮水般的批评声音。警方对涉事人员实施拘留后，公众仍存在质疑。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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