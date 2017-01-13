中国2016年获创纪录310亿美元风投 从全球低迷环境中脱颖而出

路透香港1月13日 - 毕马威周五公布其2016年第四季全球风投趋势季度报告。根据这项报告，尽管全球经济走软，而且新交易数量大幅下降，但中国2016年获得的风险资本投资额达到创纪录的310亿美元，这一强劲的业绩表现主要归因于年初的数个大型交易。

报告显示，虽然2016年在中国风投的交易数量较前一年下降42%至300宗，但风投的投资额增加了19%，约占1,270亿美元全球总额的四分之一。

中国在2016上半年出现两宗最大规模的交易：P2P网贷平台陆金所(Lufax)的12亿美元融资，以及苹果公司对打车应用滴滴出行的10亿美元投资。

全球而言，风投金额在2016年下滑9.4%，交易宗数约减少24%，彰显了投资者的谨慎情绪。但对中国的投资均额却越来越高。

虽然中国的风投交易数量在过去三年减少逾半，但投资额却较2014年的120亿美元增长两倍。自2014年以来，单是北京就吸引了373亿美元的风投投资，其中2016年吸引的风投投资为185亿美元。

毕马威称，中国的这一强劲表现料将在2017年会继续下去，其中作为投资者新关注点的人工智能领域的投资“与日俱增”。

报告指出，随着中国公司寻求购买技术用于中国市场，预计中国的对外风投投资活动将会稳步发展，美国可能会继续获得中国对外投资的最大份额，加拿大和以色列也可能会吸引中国投资者的兴趣。

毕马威中国科技行业主管合伙人吴剑林说道：“亚洲的投资者正在转变他们的投资重点。”

“虽然之前许多注意力都集中在在线到线下(O2O)，但投资者在2016年下半年却把更多的重点放在人工智能、机器人和大数据。而且，与金融技术、教育和医疗相关的新兴公司也得到越来越多的重视，”他说道。(完)