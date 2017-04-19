中国第一季风险投资额与上季基本持平 大型投资更具信心--毕马威

路透香港4月19日 - 国际会计谘询机构毕马威（KPMG）周三称，今年第一季中国市场的风险投资金额与上季基本持平，而投资者对较大型的投资更具信心。

据毕马威与CB Insights共同发表的分析报告显示，第一季中国的风投交易金额总共36亿美元，与去年第四季的35亿美元相若。

毕马威中国科技行业主管合伙人吴剑林指出，“中国的公司在追求增长和创新过程中对风投一向十分积极。另一方面，中国拥有一个充满活力的科技初创企业环境，这使风投对之倍加青睐。”

报告指出，中国对海外初创企业的风投投资预计会继续集中在例如深科技（Deep Technology - 包括人工智能、认知学习、物联网和区块链）、环境与医疗科技等领域。预计未来几季市场会做出重大的技术投资在诸如空气污染、医疗和人口老化等问题，此外，教育行业也预计会有更多的交易活动。

毕马威美国资本市场组合伙人冯瑞麟说，“投资者如何部署他们的投资将会十分有趣，而第一季度的情况已经可以初见端倪，我们注意到，投资者可能会对较大型的投资更有信心。”

虽然亚洲的投资者态度趋于谨慎，2017年第一季度的风投交易数量由上一季的403宗减少至258宗，但投资额由上个季度的50亿美元上升至今年第一季的56亿美元。

全球方面，风投的交易宗数继续下跌，交易数量从2016年第四季的3,201宗减少至2017年第一季的2,716宗。尽管交易活动数量连续四个季度放缓，风投投资额在第一季却由上个季度的238亿美元上升至268亿美元。

报告指出，全球市场对投资医疗科技的兴趣在2017年第一季度显著增加，尤其是在美国、以色列和加拿大。虽然亚洲的医疗科技市场则仍然处于发展过程，但是，亚洲庞大的消费者市场为医疗科技市场提供了巨大的潜力。例如在中国，未来几年将更加支持医疗的研究和技术的发展。（完）