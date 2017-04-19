中国第一季风险投资额与上季基本持平 大型投资更具信心--毕马威

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透香港4月19日 - 国际会计谘询机构毕马威（KPMG）周三称，今年第一季中国市场的风险投资金额与上季基本持平，而投资者对较大型的投资更具信心。
据毕马威与CB Insights共同发表的分析报告显示，第一季中国的风投交易金额总共36亿美元，与去年第四季的35亿美元相若。
毕马威中国科技行业主管合伙人吴剑林指出，“中国的公司在追求增长和创新过程中对风投一向十分积极。另一方面，中国拥有一个充满活力的科技初创企业环境，这使风投对之倍加青睐。”
报告指出，中国对海外初创企业的风投投资预计会继续集中在例如深科技（Deep Technology - 包括人工智能、认知学习、物联网和区块链）、环境与医疗科技等领域。预计未来几季市场会做出重大的技术投资在诸如空气污染、医疗和人口老化等问题，此外，教育行业也预计会有更多的交易活动。
毕马威美国资本市场组合伙人冯瑞麟说，“投资者如何部署他们的投资将会十分有趣，而第一季度的情况已经可以初见端倪，我们注意到，投资者可能会对较大型的投资更有信心。”
虽然亚洲的投资者态度趋于谨慎，2017年第一季度的风投交易数量由上一季的403宗减少至258宗，但投资额由上个季度的50亿美元上升至今年第一季的56亿美元。
全球方面，风投的交易宗数继续下跌，交易数量从2016年第四季的3,201宗减少至2017年第一季的2,716宗。尽管交易活动数量连续四个季度放缓，风投投资额在第一季却由上个季度的238亿美元上升至268亿美元。
报告指出，全球市场对投资医疗科技的兴趣在2017年第一季度显著增加，尤其是在美国、以色列和加拿大。虽然亚洲的医疗科技市场则仍然处于发展过程，但是，亚洲庞大的消费者市场为医疗科技市场提供了巨大的潜力。例如在中国，未来几年将更加支持医疗的研究和技术的发展。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。