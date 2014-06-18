《热点透视》中国否决P3航运联盟 警示全球并购交易

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
路透香港6月18日 （撰稿 Ethan Bilby； 编译 王洋） - 中国监管机构第一次否决了一项海外交易：封杀了马士基(MAERSKb.CO)牵头的集装箱海运联盟。特殊的国家利益使得这项联盟尤其脆弱。不过中国可能否决其它全球性交易的风险确实存在。
中国很少以反垄断理由阻止企业交易。虽然中国曾经让嘉能可等收购方等待数月，并同意做出妥协以获得批准，但这次是中国商务部首次否决非中国企业间的交易。而且这也是自2009年禁止可口可乐(KO.N)收购汇源果汁 (1886.HK) 之后，中国商务部仅有的第二次说“不”。
这提醒世人，根据六年前修订的中国反垄断法规，监管机构拥有广泛的权力。这项航运结盟的任何一方都不是中国企业。但这些企业只要在中国的年营收达到6,400万美元，就要面临审查。
基于中国商务部的简短声明，此项决定似乎理由正当。马士基希望通过与瑞士的地中海航运(MSC)和法国达飞(CMA CGM)共享船舶的方式来削减成本。但中国的航运团体反对这个“P3”网络中心计划，担心未来形成价格操控。中国商务部同意这个观点，称联盟将强化这三家企业对亚洲-欧洲重要航线的控制，达到遏制竞争、损害社会公共利益的程度。
这里面有个重要的门道。相较于美国和欧盟，在把行业联盟行为归类成合并方面，中国的规定更为严格。P3网络中心计划在美国和欧盟都避开遭到正式的合并审查。
但中国法律还允许当局考量更广泛的行业影响。P3联盟如果获批，将会改写航运业版图，而中国远洋(600428.SS)、中国海运等中国大型航运商都是这块领域的要角。此外，中国是全球最大的商品贸易国，2013年进出口总额达到4.16万亿美元，确保全球海运维持低廉价格，明显关系到中国自身的利益。
在并购活动热度升高之际，对于交易参与者来说，这项否决是一个警告。根据汤森路透数据，今年迄今全球并购交易额已达到1.51万亿美元，增长68%。豪瑞(Holcim)HOLN.VX 与拉法基(Lafarge)LAFP.PA 合并等其他交易正在等待批准。中国商务部最新决定已经证明，对于封杀看不顺眼的交易，它不会手软。(完)
(编译 王洋; 审校 蔡美珍)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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