中国要求各地公安机关严打黄赌毒

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透北京2月18日 -广东东莞部分娱乐场所存在卖淫嫖娼等问题被媒体曝光后，中国公安部要求各地公安机关严打黄、赌、毒；本月的打击卖淫嫖娼活动中已有近1,000人被拘留。
公安部周一晚间在其网站上发布声明称，已经在多个省开展调查，一周以来打掉涉黄犯罪团伙73个，停业整顿各类场所2,410家。
公安部称，对于犯罪行为及其幕后“保护伞”，要依法坚决查处。
上周五，东莞市公安局局长严小康因没有正确履行职责被免职。另有七名相关东莞官员也被免职。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。