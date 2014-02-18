中国要求各地公安机关严打黄赌毒

路透北京2月18日 -广东东莞部分娱乐场所存在卖淫嫖娼等问题被媒体曝光后，中国公安部要求各地公安机关严打黄、赌、毒；本月的打击卖淫嫖娼活动中已有近1,000人被拘留。

公安部周一晚间在其网站上发布声明称，已经在多个省开展调查，一周以来打掉涉黄犯罪团伙73个，停业整顿各类场所2,410家。

公安部称，对于犯罪行为及其幕后“保护伞”，要依法坚决查处。

上周五，东莞市公安局局长严小康因没有正确履行职责被免职。另有七名相关东莞官员也被免职。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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