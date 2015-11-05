朱光耀称密切关注美国可能加息 敦促加快IMF份额改革

中国财政部副部长朱光耀周四称，目前看美联储12月会议有可能启动利率正常化的过程，中国要密切关注，他并敦促美国国会尽快批准IMF份额改革方案。朱光耀在2015凤凰财经峰会上并表示，中国经济基本面良好，韧性强，但也面临产能过剩等问题。要保持经济中高速增长，实现2020年翻番目标，中国年均增速需要在6.5%以上。路透