中国要妥善处理处置不良资产、债券违约和房地产泡沫等风险--副总理

路透上海3月19日 - 中国国务院副总理张高丽周日表示，要妥善处理处置银行不良资产、债券违约、房地产泡沫等一批风险点，确保不发生系统性金融风险；现在整个金融资产量非常大，引导金融支持实体经济，才能发展实体经济。

他在2017中国发展高层论坛上并称，坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”的定位，分类指导，因城施策，重点消化三四线城市房地产的过量库存。

“现在有的流向房地产，搞不好的话，很可能会形成泡沫，我们将严加防范，将会一步一步的，稳妥的，来进行调整。”张高丽说。

国家发改委主任何立峰在同一场合也表示，今年要坚持因城因地实策去库存，控制信贷资金过度流向房地产业，同时，通过稳健货币政策、精准产业政策，深化金融体制改革，加快建立监管协调机制，妥善处置不良资产，确保不发生系统性的风险。

他指出，当前中国经济面临三大结构性的失衡，一是实体经济结构性供需失衡，供给体系产能大多数还只能满足中低端、低质量、低价格的需求。

二是金融和实体经济的失衡，存在着资金脱实向虚现象，大量资金在金融体系内自我循环，不仅加大了金融体系风险，进一步加重了实体经济融资困难。

三是房地产和实体经济的失衡，有大量资金涌入房地产市场，一度带动一线城市和热点二线城市房价过快上涨，推高实体经济发展成本。

“要瞄准主要矛盾，向结构优化找出路，在供给侧上下功夫...对于出现的短期阵痛要勇于承受，不能因为有阵痛止步不前。”他说。

何立峰介绍，发改委2017年将在五个方面重点下功夫：第一、着力创新制度供给、优化要素配置；第二、着力实施创新驱动，振兴实体经济；第三、着力扩大有效需求，稳定宏观环境；第四、着力防控潜在风险，坚决守住底线；第五、着力保障改善民生，增强人民获得感。

何立峰认为，在过去一年中，供给侧结构性改革已经取得初步的成效，表现为2016年消费在经济增长中的贡献率达到了64.6%，第三产业增加值占GDP的比重提高到了51.6%；企业效益开始好转，规模以上工业企业实现利润增长了8.5%；民间投资的增长速度也从去年9月份开始出现止跌回升的态势。

针对各地方都把供给侧结构性改革补短板的工作重点放在基础设施建设上，是否算新一轮的投资政策，何立峰表示，中国现在补短板的核心是要从供给侧着力来改善供应的品种，提升供应水平，它的主要对象就是经济领域，从目前来看更突出的是民生领域的短板，跟所谓新一轮的投资刺激政策是完全不同的两个概念。

今年政府工作报告提出，要加强房地产市场分类调控，房价上涨压力大的城市要合理增加住宅用地，规范开发、销售、中介等行为，遏制热点城市房价过快上涨。同时，要把改善供给侧结构作为主攻方向，通过简政减税、放宽准入、鼓励创新，持续激发微观主体活力，减少无效供给、扩大有效供给，更好适应和引导需求。（完）