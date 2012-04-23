路虎推Evoque特别版 贝嫂维多利亚参与设计

路透北京4月23日电(记者 Haze Fan/Ben Blanchard)---英国歌手兼时尚设计师维多利亚·贝克汉姆在参与路虎越野车Evoque特别版的设计时，总会想到自己的足球明星丈夫--大卫·贝克汉姆。

维多利亚在北京接受路透采访时表示：“我努力保持自我。我设计了一款我想开的汽车，一款我认为大卫想开的车。”

“我想，尽管会有女性开这部车，但它拥有很多男性元素。我认为这非常酷。”

维多利亚承认自己此前从未做过类似项目，称自己在(设计过程中)受益匪浅。

维多利亚表示：“根本的是，我会驾驶这部车吗？好比我设计了一款裙子，我会穿这件裙子吗？我喜欢我所做的事情。能从事自己喜欢的工作，我认为我很幸运，这对我是一次很棒的经历。”

她称自己从很多地方寻找灵感。

“我作了大量研究，不光研究新旧汽车，还研究了船、飞机、影星和不同的地点。”

“很难确切地说灵感来自何处。最根本的是，这是我所喜欢的。我没有试图在技术上太纠结……就是我真实感受到的东西。”

该款车型的设计亮点包括独特的手工调配亚光漆、玫瑰金细节装饰以及亮黑色合金轮毂。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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