中国未来五年视频游戏行业收入年均增长7.4% 高于全球--普华永道

路透香港7月28日 - 国际会计和谘询公司普华永道称，预计2016-2020年中国视频游戏行业收入年均增长7.4%，高于全球增长水平，且是世界第三大视频游戏市场。

普华永道最新发表的《2016-2020年全球娱乐及媒体行业展望》报告显示，全球视频游戏行业的总收入预计将从2015年的712.7亿美元上升至2020年的900.7亿美元，年均复合增长率将为4.8%。

而按照收入计算，中国是全球第三大视频游戏市场，排名前两位的分别是美国和日本。

报告预计，中国的视频游戏行业总收入将从2015年的89.8亿美元上升至2020年的128.5亿美元，年均复合增长率为7.4%。收入增长的动力来自于游戏用户数量的攀升。根据中国版协游戏工委(GPC)的资料，2015年中国游戏用户达到5.34亿人，相比2014年增长3.3%。

普华永道中国内地及香港通信、媒体及科技行业主管合伙人周伟然称，“对那些活跃于价值链上的公司来说，我们看到一些重大的机遇和挑战，其中最鲜活的例子就是虚拟实境（VR）和扩增实境（AR）技术的扩张。Pokémon Go游戏在全球掀起的热潮，有望进一步提升人们对扩增实境技术的热情，特别是在移动游戏领域。”

目前，电脑游戏仍是中国视频游戏市场最大的子行业，尽管从2010年以来，由于新产品上市增长率下降，电脑游戏的增速一直在放缓。与此同时，尤其是在2015年，电脑游戏转为移动游戏发布的数量正在不断增加。

2015年7月，中国监管机构开始允许外国公司在中国制造与销售游戏主机。自此之后，中国的主机游戏市场获得了快速的发展。这项监管举措的变化为主机制造商带来了新的机遇，尽管过去十五年监管政策将他们置于竞争劣势。此外，外国主机游戏制造商依然可能面临盗版、审查和竞争等方面的重大挑战，当然这些挑战也并非无法克服。

2015年，中国APP游戏行业的增速出现下滑。报告显示，该子行业年收入为26.1亿美元。这反映了中国的移动游戏行业开始趋于成熟，这一变化得益于过去几年里的一系列并购交易。

展望未来，中国移动游戏领域的竞争将更多地体现为销售管道的竞争。网页游戏的收入增长同样出现下跌，这归因于活跃玩家的参与度开始降低。截至2015年底，中国约有3.73亿网页游戏玩家，预计在未来五年内这个数字将保持相对稳定。

普华永道中国通信、媒体及科技行业主管合伙人高建斌指出，去年中国游戏产业的蓬勃发展包括线上云游戏和电玩赛事的兴起，这些赛事广受欢迎，不但会提升PC和移动游戏对中国玩家的吸引力，广告收入也将相应增加，同时在未来五年内扩大粉丝经济的影响力。（完）