中国首只海外VIE架构回归母基金成立 引导境内上市--报载

路透上海5月21日 - 中国证券报周四报导，中国首只海外VIE（协议控制）架构回归概念母基金--中国龙腾回归母基金昨日宣布成立，规模达20亿元人民币。该基金由盛景嘉成母基金发布，后者将专注服务于美元背景的“存量创新公司”回归。

报导称，中国龙腾回归母基金旨在从美元基金手里将原VIE架构的创新公司接回境内资本市场上市，尤其是借助新三板快速、灵活等内在特征实现快速回归。该基金将投资近10家VIE回归主题基金，带动至少100亿以上人民币基金迎接超过100家VIE结构公司回归中国资本市场，尤其是新三板。

“VIE架构公司回归面临的最大困难可能是公司的创始人和投资人都不了解中国的资本市场，但这没关系，中国优秀的人民币基金和中介机构都会为他们提供全面的服务。”盛景嘉成母基金创始合伙人彭志强说。

备受关注的新三板被誉为“中国的纳斯达克”。不久前，暴风影音(300431.SZ)回归境内资本市场并受市场追捧，点燃海外VIE架构的优质中国概念股回归境内资本市场的信心与决心。（完）

(发稿 徐永; 审校 张喜良)

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