中国指责越南和菲律宾等国在南海岛礁上大兴土木

路透北京4月29日 - 数周来中国因在南海岛礁填海造地受到多方指责，中国外交部发言人洪磊周三在例行记者会上予以反驳，指责越南和菲律宾等国在非法侵占的南沙岛礁上大兴土木。

“长期以来，菲律宾、越南等个别东盟国家在其非法侵占的中国南沙岛礁上大兴土木，非法进行大规模填海造地，修建机场等固定设施，甚至部署导弹等进攻性武器。”

洪磊指出，菲律宾在中国南沙中业岛修建机场并进行扩建，还在中业岛、马欢岛和费信岛等岛礁建设所谓旅游设施。

洪磊称，越南在中国南沙20多个岛礁实施大规模填海造地，并同步建设了港池、跑道、导弹阵地、办公楼、营房、宾馆、灯塔等大批固定设施；越南还在万安滩、西卫滩、李准滩、奥南暗沙等建设多座高脚屋和直升机平台等设施。

“中国对上述非法活动表示严重关切和坚决反对，要求有关国家立即停止一切侵犯中国主权和权益的言行。 ”洪磊说道。

洪磊表示，“中国在南沙岛礁上进行必要建设是中国主权范围内的事，完全是合法正当的。”

美国总统奥巴马指责中国通过向亚洲邻国“展示武力”推进领土主权声索。

洪磊敦促美国恪守在有关领土主权问题上不选边站队的承诺，停止“发出错误信号”。（完）

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