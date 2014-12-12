河北上百“越南新娘”集体失踪 警方立案侦察

韩国称美国重申负担萨德费用 特朗普致电亚洲盟友
路透首尔4月30日 - 韩国表示，美国已重申将负担部署萨德反导系统的费用。而在几天前，美国总统特朗普曾说韩国应该为这套10亿美元、用于防备朝鲜威胁的系统买单。
路透上海12月11日 - 《中国日报》周四报导称，河北省邯郸市的曲周、广平、馆陶、肥乡等县上百名越南“洋媳妇”11月底集体失踪，当地警方已经立案侦察。
报导称，从今年初开始，嫁到邯郸曲周县赵庄村20多年的越南人吴美玉四处宣扬她能介绍越南姑娘做媳妇。“双方都相中对方了，男方交……彩礼钱，就可以把越南姑娘领回家过日子。”
报导还称，曲周县南里岳村的小伙子丁某7月时通过吴美玉，花11.5万元娶了一位越南媳妇。11月21日下午，丁某的“洋媳妇”出门后再也联系不上了。
报导称，当村民找到吴美玉家时，才发现她早在几天前就走了，留话说是出国办这些越南新娘落户中国的手续了。
报导指出，公安机关提醒，实施或者变相实施涉外婚姻介绍活动属违法行为，这一行为还有可能涉嫌拐卖人口、婚姻诈骗。（完）
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