中国肯定越南就5月排华事件所做的善后工作

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月25日 - 中国肯定越南对5月排华事件中受害的中国工人进行补偿的决定。

中国外交部发言人洪磊在外交部网站上的声明中称，越方对5月发生的针对中国企业和工人的事件表示遗憾，对造成中国工人伤亡表示痛心。

洪磊指出，越方表示，将对受害的中国工人给予一定形式的人道补偿，并派团来华慰问受害者家属代表。

“中方对越方所做工作和表态予以肯定，希望越方切实落实好有关措施，”洪磊说道。（完）