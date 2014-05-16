中国外交部向越南提出严正抗议 要求严惩犯罪赔偿损失

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透北京5月16日 -针对越南发生打砸抢烧严重排华暴力事件，中国外交部发出严正抗议，指出越方对不法分子暴力袭击中方企业和人员负有不可推卸的责任，要求越方依法严惩犯罪分子并赔偿一切损失。
外交部长王毅周四晚同越南副总理兼外长范平明紧急通电话。王毅表示，中方郑重要求越方立即采取坚决有效措施，制止一切暴力行为，确保所有在越中国企业和人员的生命和财产安全；立即妥善安置受到袭击的中方企业和人员并全力救助伤员；
新华社援引王毅称，要求越南立即对有关暴力事件展开调查，依法严惩所有犯罪分子，赔偿中国企业和个人的一切损失。
范平明说，越方对当前事态高度重视，已抓捕1,000多名嫌犯，并将依法严惩犯罪分子。其并称，越方将采取一切措施，保护在越中国人员和机构的生命和财产安全，目前事态已趋于稳定。
外交部副部长刘振民周四下午亦奉命紧急召见越南驻华大使阮文诗，提出严正交涉，要求越方立即采取切实有力措施，坚决制止并严惩违法犯罪行为，确保在越中国公民的安全和权利。
同日，中国政府紧急派出以外交部部长助理刘建超率领的工作组赶赴越南。
中国在南海搭建油井设施引发两国海上摩擦，随后越南发生反华暴乱。包括台湾和香港地区在内的一些中国企业和人员以及新加坡、韩国等企业遭到不同程度的冲击，造成生命和财产损失。据初步核实，已有1名中国公民死亡，上百人受伤。(完)
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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