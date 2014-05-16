中国外交部向越南提出严正抗议 要求严惩犯罪赔偿损失

路透北京5月16日 -针对越南发生打砸抢烧严重排华暴力事件，中国外交部发出严正抗议，指出越方对不法分子暴力袭击中方企业和人员负有不可推卸的责任，要求越方依法严惩犯罪分子并赔偿一切损失。

外交部长王毅周四晚同越南副总理兼外长范平明紧急通电话。王毅表示，中方郑重要求越方立即采取坚决有效措施，制止一切暴力行为，确保所有在越中国企业和人员的生命和财产安全；立即妥善安置受到袭击的中方企业和人员并全力救助伤员；

新华社援引王毅称，要求越南立即对有关暴力事件展开调查，依法严惩所有犯罪分子，赔偿中国企业和个人的一切损失。

范平明说，越方对当前事态高度重视，已抓捕1,000多名嫌犯，并将依法严惩犯罪分子。其并称，越方将采取一切措施，保护在越中国人员和机构的生命和财产安全，目前事态已趋于稳定。

外交部副部长刘振民周四下午亦奉命紧急召见越南驻华大使阮文诗，提出严正交涉，要求越方立即采取切实有力措施，坚决制止并严惩违法犯罪行为，确保在越中国公民的安全和权利。

同日，中国政府紧急派出以外交部部长助理刘建超率领的工作组赶赴越南。

中国在南海搭建油井设施引发两国海上摩擦，随后越南发生反华暴乱。包括台湾和香港地区在内的一些中国企业和人员以及新加坡、韩国等企业遭到不同程度的冲击，造成生命和财产损失。据初步核实，已有1名中国公民死亡，上百人受伤。(完)

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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