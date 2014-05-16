中国商务部长周五约见越南贸工部长 讨论越南反华暴乱

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透北京5月16日 - 中国商务部发言人沈丹阳表示，商务部部长高虎城周五将专门约见越南贸工部长，讨论越南反华暴乱。
沈丹阳在商务部例行记者会上指出，两位部长将在青岛举行的APEC贸易部长会议上会面。
沈丹阳称，中方要求越南采取措施确保中方企业和人员的生命和财产安全。
沈丹阳还表示，反华暴乱截至目前已经造成中国公民死亡，还有90余人受伤。预计伤亡人数还会增加。
沈丹阳指出，这件事情造成中方企业经营终止，财产损失巨大，中方对此予以强烈谴责。（完）
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路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透首尔4月17日 - 美国副总统彭斯周一警告朝鲜称，美国和韩国都不会容忍朝鲜进一步进行导弹发射或核试验活动，美方打击叙利亚的行动显示出了美国对此的决心。
路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)