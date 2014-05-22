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时事要闻 | 2014年 5月 22日 星期四 17:37 BJT

中国称越南对中国进行无理指责

路透北京5月22日 - 中国外交部发言人洪磊周二在例行记者会上表示，越南在“国际上到处歪曲事实，混淆视听，对中国进行无理指责。”

中国稍早在南中国海争议水域部署一海上石油钻井平台后，越南与中国陷入领土纠纷。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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