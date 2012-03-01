中国就越南渔船被驱逐一事作出回应

路透河内/北京3月1日电---越南就中国在西沙群岛驱逐越南渔船一事召见中国外交官，但中国政府周四否认使用武力驱逐越南渔船。

中国和越南都声称对南中国海大部地区及其他岛屿享有主权，因此即便只是涉及渔民问题的看似小争端也会令人担心两国或剑拔弩张。

越南外交部发言人梁青议(Luong Thanh Nghi)表示，2月22日，中方用武力威胁、阻挠越南渔船及船上11名渔民进入西沙群岛海域避风，并对船员进行了殴打、搜查和没收财产。

发言人在声明中表示：“这是对人道主义精神的违背，严重威胁到越南民众的生命安全，并对其造成严重的财产损失。”

他表示，越南要求中国政府避免再次出现“这种错误行径并赔偿越南渔民损失。”称越南官员已就此事与中国外交官在河内进行会谈。

但中国外交部发言人洪磊则表示，中国在执法过程中没有使用武力。

“近日，中方有关部门对在西沙群岛内水进行非法捕捞的越南渔船进行依法处理，将其驱逐出境，完全正当合法。”

“需要强调的是，中方在执法过程并没有使用武力，也没有登临越南渔船，有关报导不符合事实。”

“我们要求越方切实尊重中国对西沙群岛的主权，采取有效措施，加强对本国渔民的教育和管理，停止非法侵渔活动，以维护中越友好关系大局。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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